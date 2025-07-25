В Череповце задержали мужчину, продавшего кол-центрам Украины сведения о гражданах РФ

Полицейскими задержан в Череповце мужчина, который продавал за криптовалюту данные российских граждан. Его покупателями стали мошеннические украинские кол-центры. Об этом в своем телеграм-канале сообщила Ирина Волк, официальный представитель Министерства внутренних дел.

Житель Вологды работал в Череповце в кол-центре, который обслуживал многофункциональные центры, организации здравоохранения, коммунальные службы и ряд других ведомств. Он руководил двумя сотнями человек, которые ежедневно обрабатывали тысячи звонков. Россиянин нашел объявления в Сети о покупке мошенническими кол-центрами с Украины личных данных граждан РФ и решил подзаработать.

«Мужчина копировал сведения об обращениях на горячие линии и продавал их за криптовалюту. Зарубежным мошенникам были предоставлены сведения о более чем 27 тысячах граждан Российской Федерации», — указала Волк.

Сотрудники МВД совместно с Федеральной службой безопасности вычислили злоумышленника и задержали его. Подозреваемый уже отправлен в следственный изолятор. Сейчас устанавливаются все подробности его преступной деятельности.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала в Крыму агента военной разведки Украины, готовившего антироссийский фильм. Крымчанин добровольно вступил в подпольную украинскую организацию и взялся выполнять задание главного управления разведки Минобороны Украины. Задержанный уже взят под стражу, в его отношении возбудили уголовное дело об участии в деятельности террористической организации. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.