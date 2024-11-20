ФСБ задержала гражданина ФРГ в Калининградской области, обвиняемого в планах подорвать объект ТЭК

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России задержала гражданина Германии Николая Гайдука на границе с Польшей при въезде в Калининградскую область, сообщило РИА Новости.

По предварительным данным, Гайдук намеревался осуществить диверсии на объектах энергетической инфраструктуры региона.

В ходе досмотра автомобиля Ford Focus, на котором передвигался мужчина, оперативники обнаружили и изъяли 0,5 л жидкого взрывчатого вещества.

Как пишет Mash, на допросе в ФСБ мужчина рассказал, что в ноябре 2023 года в Гамбурге к нему обратился сослуживец с предложением о сотрудничестве. Это был подполковник в отставке Александр Жоров, ранее служивший в полиции в Одессе, а ныне — работающий на украинские спецслужбы.

Жоров воспользовался автомобилем Гайдука, съездил в Калининград и там сделал тайник. В декабре немецкий агент сам приехал в РФ и забрал содержимое тайника.

В марте Гайдук заложил взрывное устройство на газораспределительной станции и устроил взрыв, после чего успел скрыться. На протяжении всего этого времени Жоров контролировал его действия.

На этот раз Гайдука ждали — он вновь прибыл в Россию, чтобы осмотреть одну из газовых станций в регионе и, предположительно, организовать там диверсию.

Гайдук, 1967 года рождения, проживал в Гамбурге. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205 (террористический акт) и ч. 1.1 ст. 226.1 (контрабанда взрывчатых веществ) УК РФ. В настоящее время Гайдук заключен под стражу.

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