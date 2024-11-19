Сотрудники ФСБ задержали исполнителей убийства офицера ВМФ Транковского в Севастополе

В Крыму были задержаны два человека, которых подозревают в подрыве машины капитана первого ранга Валерия Транковского в Севастополе. Об этом сообщил Центр общественных связей Федеральной службы безопасности, и это заявление привел в своем материале ТАСС.

По утверждению работников ФСБ, в Крыму произошло задержание двух человек, виновных во взрыве в Севастополе. Один из них – это 38-летняя жительница этого города, а другой — 47-летний мужчина из Ялты.

«Задержаны двое граждан России, совершивших 13 ноября этого года в Севастополе по заданию Службы безопасности Украины подрыв автомобиля», — указали журналистам в ЦОС.

Правоохранители заявили, что задержанные уже дают признательные показания.

Ранее работники ФСБ арестовали гражданина РФ, который вел подготовку терактов сразу в трех российских регионах. Он планировал совершить взрывы по заданию украинских спецслужб в Тульской, Брянской и Белгородской областях. Собственную квартиру злоумышленник использовал в качестве лаборатории по изготовлению взрывчатки.