ФСБ задержала хакера, взломавшего сайт университета Мариуполя

Силовики задержали мужчину, который взломал и заблокировал сайт Мариупольского государственного университета имени Архипа Куинджи, сообщили в ЦОС ФСБ.

Следователи устанавливают, не работал ли задержанный местный житель на украинские спецслужбы.

На хакера завели уголовное дело по статье «Неправомерный доступ к охраняемой компьютерной информации, содержащейся в критической информационной инфраструктуре РФ». Максимальный срок по этой статье — до десяти лет лишения свободы.

Ранее в Луганской народной республики ФСБ задержала студентку, которая работала на Украину. Будущая социолог собирала и передавала данные о дислокации российской военной техники.