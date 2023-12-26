ФСБ задержала мужчину, подозреваемого в передаче данных об объектах Минобороны РФ

Уроженец Московской области был задержан по подозрению в передаче данных об объектах Министерства обороны РФ националистической организации из Украины, сообщили во вторник, 26 декабря, ТАСС в Федеральной службе безопасности (ФСБ).

По данным ведомства, гражданин был задержан в результате совместных действий УФСБ России по Чувашской Республике и управления «К» 4-й службы ФСБ РФ.

«Выявлен уроженец Московской области 1999 года рождения, в отношении которого возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 275 УК России (государственная измена)», – говорится в сообщении ФСБ.

По информации ведомства, молодой человек является сторонником одного из украинских националистических движений. По версии следователей, подозреваемый собирал и передавал данные своим соратникам о местонахождении объектов Минобороны России, а также о промышленных предприятиях, работающих в Московской и Калужской областях.

Также, отметили в ФСБ, мужчина с января по декабрь 2023 года отправил определенную сумму в пользу ВСУ. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее мы также сообщали, что в Ставрополе сотрудники ФСБ предотвратили теракт, который планировали совершить в отношении руководства Ставропольского края. По данным правоохранителей, задержан 21-летний уроженец Узбекистана, который сотрудничал с запрещенной в России террористической организацией.