ФСБ задержала пятерых террористов из «Партии исламского освобождения»

В Крыму сотрудники ФСБ ликвидировали ячейку международной террористической организации «Партия исламского освобождения» («Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*), которая запрещена в России, сообщило РИА Новости.

Члены группы распространяли среди мусульман полуострова радикальные идеологии, основанные на концепции установления всемирного халифата. Во время тайных встреч они занимались вербовкой новых приверженцев. Правоохранительные органы задержали пятерых участников этой террористической сети.

В ходе обысков по адресам проживания задержанных были обнаружены и изъяты запрещенные агитационные материалы, устройства связи и электронные носители, использовавшиеся в террористической деятельности. Следственные органы регионального управления ФСБ России открыли уголовные дела.

Ранее сообщалось, что на Ставрополье ФСБ удалось предотвратить теракт в электричке.

*террористическая организация, запрещенная в России.