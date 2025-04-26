ФСБ задержала подозреваемого по делу о теракте с генералом Москаликом

Следственный комитет сообщил , что ФСБ задержала Игната Кузина, подозреваемого в сотрудничестве с украинскими спецслужбами и причастности к теракту, повлекшему смерть генерал-лейтенанта Ярослава Москалика, заместителя главы Главного оперативного управления Генштаба ВС.

Согласно данным спецслужб, Кузин подозревается в том, что он установил взрывчатку в автомобиль, что привело к гибели генерала. ФСБ утверждает, что взрывное устройство, заложенное в припаркованной машине, было активировано дистанционно с территории Украины в момент, когда Москалик покинул здание.

Следствие полагает, что Кузин купил автомобиль и оборудовал его самодельным взрывным устройством, собранным из компонентов, извлеченных из тайника, который, как утверждается, был организован украинскими спецслужбами в Московской области.

Ранее сообщалось, что Украину и Британию заподозрили во взрыве в Балашихе, где погиб Москалик.