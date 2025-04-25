Украину и Британию заподозрили во взрыве в Балашихе, где погиб Москалик

Полковник ФСБ в отставке Владимир Клюкин в беседе с MK.Ru сделал ряд предположений о взрыве в Балашихе Московской области, где погиб генерал-лейтенант Ярослав Москалик.

Генерал Ярослав Москалик погиб утром, 25 апреля, после выхода из дома № 2 по улице Нестерова. По предварительным данным, в багажнике машины рядом с газовым оборудованием была заложена взрывчатка. Как только военный оказался рядом, произошел мощный взрыв.

По оценке Владимира Клюкина, жуткий сценарий повторился: аналогичным образом избавились и от Игоря Кириллова, начальника войск РХБЗ. Эксперт считает, что здесь замешаны украинские спецслужбы и западные помощники, которые привыкли действовать террористическими методами.

«Это почерк украинских и британских спецслужб. По той же схеме был убит утром 17 декабря 2024 года начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Вместе с ним погиб его помощник майор Илья Поликарпов. Там взрывное устройство было заложено в электросамокате, здесь взрывчатку заложили в припаркованном автомобиле», — высказался полковник ФСБ.

По его предположению, за генералом Москаликом наблюдали, а устройство активировали дистанционно по сигналу. Могли вести наблюдение из машины, стоящей метрах в 50 сзади. Эти и другие детали проверят по камерам.

Клюкин отметил, что ситуацию с покушениями на жизни российских военных можно было бы изменить. Он напомнил, что Минобороны является полномасштабным ведомством, целой структурой, где реально найти возможности создать свою службу личной охраны.

Напомним, что после взрыва в Балашихе во дворе СК возбудил уголовное дело по статьям об убийстве и незаконном обороте взрывчатых веществ.

Ранее сообщалось, что в МИД РФ также заявил об украинском следе в произошедшем в Балашихе теракте.