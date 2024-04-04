ФСБ задержала потенциального террориста-смертника из Ингушетии

Сотрудники ФСБ России провели задержание и допрос жителя Ингушетии, который попался на оправдании террористической деятельности. Сам мужчина также изъявлял желание стать шахидом, сообщают «Известия».

26-летнего жителя Ингушетии подозревают в причастности к террористической деятельности. В соцсетях он публиковал посты и оставлял комментарии, которые оправдывали терроризм. Также силовики в ходе проверки выяснили, что мужчина и сам планировал стать террористом-смертником.

Возможно, что подозреваемый уже был на пути к осуществлению некого плана. В его жилище нашли составные части самодельного взрывного устройства (СВУ).

В ходе допроса задержанный заявил, что его вербовал неизвестный из-за границы. Именно он призывал его совершить теракты на территории РФ, а также «рассказывал много про джихад».

Напомним, 22 марта в Красногорске вооруженные мужчины устроили теракт в концертном комплексе Крокус сити холл». Жертвами стали более 140 человек, несколько сотен пострадали. Исполнителей и пособников задержали. В деле нашли украинский след: полагают, там находятся заказчики.