ФСБ задержала россиянина, планировавшего теракт на параде 9 мая в Калининграде

В Калининграде сотрудники ФСБ задержали россиянина, который по указанию куратора с Украины разрабатывал план взрыва на пути следования военного парада 9 мая, об этом сообщили в центре общественных связей ФСБ.

По данным спецслужбы, задержанный — гражданин России, родившийся в 2000 году. Он добровольно присоединился к террористической организации, деятельность которой запрещена на территории РФ, и намеревался совершить теракт во время празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Преступник, получив инструкции через Telegram от украинского куратора, готовил взрывное устройство для использования на маршруте движения парадной колонны военнослужащих. В ФСБ подчеркнули, что переписка с членом террористической организации является доказательством его преступных намерений.

В связи с произошедшим было возбуждено уголовное дело по статьям, касающимся содействия террористической и диверсионной деятельности. Задержанный заключен под стражу, ему может грозить до 20 лет тюремного заключения.

ФСБ обнародовала видеоматериалы задержания и допроса подозреваемого. На записи он признает, что провел разведку места репетиции парада за вознаграждение в $150. Украинские кураторы обещали ему $205 тыс. за совершение теракта 9 мая.

Ранее сообщалось, что в Тверской области задержали подростков, готовивших перед Днем Победы теракт.