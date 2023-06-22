ФСБ задержала россиянина, планировавшего вывезти за границу продукцию военного назначения

Фото: [ Пресс-служба УФСБ России по городу Москве и МО ]

Сотрудники УФСБ России по городу Москве и Московской области задержали гражданина, причастного к организации контрабанды продукции военного назначения. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Известно, что в прошлом году мужчина пытался незаконно приобрести ультракоротковолновые радиостанции, чтобы затем вывезти их за границу.

«17 июня 2022 года злоумышленник после передачи денежных средств в размере 1,8 миллион рублей и получения указанных радиостанций задержан сотрудниками Управления (ФСБ России по городу Москве и Московской области. — прим. ред.), — говорится в сообщении.

Зеленоградский районный суд приговорил злоумышленника к одному году и шести месяцам колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что недалеко от здания Центра научно-технической информации Минэнерго РФ в Люберцах рухнул беспилотник с камерой и флешкой.