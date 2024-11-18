ФСБ задержала россиянина за подготовку терактов в трех регионах РФ

Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала 48-летнего гражданина РФ, который, по информации ведомства, готовил террористические акты в трех регионах России. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на сообщение Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Отмечается, что мужчина намеревался совершить теракт в Брянской, Белгородской и Тульской областях страны по указанию украинских спецслужб. По данным ФСБ, россиянин использовал свою квартиру в качестве лаборатории для создания взрывчатых веществ.

В ходе обыска у задержанного нашли готовое к использованию самодельное взрывное устройство весом 4,8 кг. Также дома обнаружили компоненты для изготовления взрывчатых веществ, патроны, боеприпасы и даже оружие времен Великой Отечественной войны (ВОВ). Все изъятые предметы направлены на экспертные проверки.

ФСБ также сообщила, что в рамках этого дела были задержаны еще семь граждан России, в отношении которых проводятся следственные действия. По имеющимся данным, взрывные устройства планировалось использовать для совершения диверсионно-террористических актов в преддверии выборов президента РФ в 2024 году. В отношении основного фигуранта возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе силовики задержали местного жителя, призывавшего убивать русских.