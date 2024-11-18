Силовики в Мариуполе задержали местного жителя, призывавшего убивать русских

Житель Мариуполя неоднократно в соцсетях публиковал провокационные посты, в которых призывал к насилию над русскими. За что попал в поле зрения сил правопорядка, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Донецкой народной республике.

В ходе совместной операции ФСБ и Росгвардии злоумышленник был установлен, задержан и доставлен для разбирательства. Сообщается, что мужчине светит тюремный срок за экстремизм.

«Задержан житель Мариуполя, причастный к распространению экстремистских материалов в социальных сетях. Установлено, что задержанный, используя аккаунт в одном из интернет-мессенджеров, неоднократно публиковал в общедоступном чате призывы к осуществлению насильственных действий в отношении группы лиц, выделенной по признаку национальности — русские», — говорится в сообщении спецслужб.

В управлении ФСБ РФ по региону добавили, что в отношении задержанного возбуждено уголовное производство за «публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности» по статье УК РФ.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала 16-летнего подростка за попытку диверсии на Транссибе в Кировской области.