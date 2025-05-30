ФСБ задержала шесть человек за поджоги транспортных объектов по заданию Украины

В трех российских регионах Федеральной службой безопасностью было выявлено и задержано шесть человек, которые занимались поджогом транспортных объектов и декораций, выставленных к Дню Победы, по заданию спецслужб Украины. Об этом сообщило РИА Новости.

Издание сослалось на данные, полученные от Центра общественных связей ФСБ РФ. Задержания прошли в Тюменской, Ленинградской и Новгородской областях.

«Пресечена деятельность шести граждан РФ 2002, 2003, 2004 и 2010 годов рождения, совершивших по заданиям украинских спецслужб поджоги объектов», — указали журналистам.

Поджоги совершались на транспортной инфраструктуре. Также пострадали декорации, выставленные к празднованию Дня Победы. Задержанные, по данным ФСБ, стали жертвами телефонных мошенников. У них украли деньги, переведенные якобы на «безопасные счета». Им поставили условие — выполнить задания по поджогу для возврата средств. Теперь поджигателям грозит длительное лишение свободы на срок до 20 лет.

Ранее сообщалось, что российский суд приговорил к 19 и 25 годам заключения агентов спецслужб Украины. Они планировали совершить диверсию, но сотрудники правоохранительных органов своевременно провели задержание, не позволив им выполнить преступный план.