В Москве задержали президента и гендиректора «РАТМ Холдинга» Тарана

В Москве задержали президента и генерального директора «РАТМ Холдинга Эдуарда Тарана, сообщил источник ТАСС.

По информации агентства, следственные мероприятия в отношении Тарана проводятся в рамках расследования уголовного дело, возбужденного против заместителя главы Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Александра Попелюха.

10 октября стало известно, что Лефортовский суд Москвы вынес решение об аресте замглавы АСВ. Он подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве.

Как пишет ТАСС, все следственные действия в отношении Тарана будут проходить в Москве. В Новосибирск предпринимателя доставлять не собираются.

«РАТМ Холдинг» основан в 1992 году. Компания в рамках соглашений поставляла энергетические угли для Министерства обороны РФ, Министерства внутренних дел (МВД) и «Российской энергетической компании» (РАО ЕЭС), функционировавшей с 1992 по 2008 годы.

Холдинг также имеет активы в строительной, оборонной и инвестиционной отраслях. Главный офис компании находится в Москве.

Ранее сообщалось, что в Челябинске задержали замначальника центра «Э» Александра Калитюка при погоне со стрельбой.