ФСБ задержала украинскую шпионку, передававшую СБУ данные о войсках

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали 22-летнюю гражданку Украины по подозрению в шпионской деятельности в интересах Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщил ЦОС ФСБ РФ.

Отмечается, что девушку арестовали за передачу секретной информации о местонахождении российских вооруженных сил в Херсонской области.

По данным правоохранительных органов, молодая женщина установила контакт с украинскими спецслужбами и выполняла указания своего куратора. В частности, она собирала и пересылала сведения о российских войсках через мессенджер Telegram.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье о шпионаже. Следственный отдел УФСБ России по Крыму и Севастополю уже избрал в отношении нее меру пресечения в виде заключения под стражу.

Согласно действующему законодательству, максимальное наказание по данной статье может составить до 20 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что посудомойку СКР обвиняют в участии в террористической организации.