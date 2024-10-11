Посудомойку СКР обвиняют в участии в террористической организации

Следствие обвиняет её в участии в запрещенной террористической организации «Артподготовка»*, признанной таковой на территории России. Житенко предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ — участие в деятельности террористической организации.

До задержания Александра Житенко трудилась в одном из подразделений СКР. В ходе следствия выяснилось, что информация о её причастности к деятельности «Артподготовки»* была предоставлена одним из активистов организации, который начал сотрудничество с ФСБ. Сейчас обвиняемая проходит комплексную психолого-психиатрическую экспертизу, которая должна подтвердить её вменяемость. В случае положительного заключения обвинение будет предъявлено в окончательной редакции, а дело передано в суд.

Вместе с Житенко в рамках этого дела проходит и Алексей Демченко, сотрудник ОАО РЖД. Оба обвиняемых отрицают свою вину, однако суд продлил их арест до 25 декабря, отказав в переводе под домашний арест.

Ранее стало известно о том, что в Москве двух мужчин задержали за угрозы устроить теракт в метро.

* - запрещенная в России террористическая организация