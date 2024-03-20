ФСБ задержала в Москве мужчину, причастного к деятельности террористической группировки ИГ

В столице задержали мужчину 1993 года рождения, который находился в международном розыске и причастен к деятельности запрещенной в России террористической группировки «ИГИЛ»*.

Известно, что десять лет назад мужчина выехал из России на территорию Сирии. Там он прошел подготовку и стал бойцом одной из боевых террористических групп, сообщила пресс-служба УФСБ РФ по городу Москве и Московской области.

С 2015 по 2019 годы россиянин принимал участие в боевых действиях в составе вооруженных формирований ИГ, а в 2017 году его назначили командиром боевой группы.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Участие в деятельности террористической организации». В настоящее время оперативники восстанавливают иные эпизоды преступной деятельности обвиняемого.

Ранее сотрудники ФСБ задержали группу из трех граждан Армении, которые организовали производство синтетических наркотиков на территории Подмосковья.

* «Исламское государство» (ИГИЛ, ИГ) — по решению Верховного суд России данная организация признана террористической.