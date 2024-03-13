В Подмосковье задержали преступную группу из граждан Армении за производство наркотиков

Сотрудники ФСБ задержали в Подмосковье трех граждан Армении, которые организовали производство и продажу синтетических наркотиков. Об этом со ссылкой на Центр общественных связей Федеральной службы безопасности РФ сообщил ТАСС .

Деятельность подпольной нарколаборатории была организована на территории городского округа Чехов. Злоумышленников задержали с поличным. Правоохранители изъяли не менее восьмидесяти шести килограммов мефедрона, различные химические вещества и лабораторное оборудование.

Ранее сообщалось, что в Московской области задержали водителя и пассажира каршеринга, которые подозреваются в сбыте наркотических средств.