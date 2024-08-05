ФСБ задержала в Тюмени вербовщиков исламистов, отправивших 19 человек в Сирию

Федеральная служба безопасности в Тюмени вскрыла незаконную работу двух религиозных деятелей, которые собирали помощь для террористов, а также отправляли к ним людей, готовых воевать на стороне исламистов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на ЦОС ФСБ.

В Тюмени были задержаны два религиозных деятеля, которые являлись гражданами РФ, но при этом занимались помощью радикально настроенным исламистам в Сирии. Они завербовали и отправили в эту страну 19 человек, чтобы те участвовали в террористической деятельности. Также они собирали деньги для радикалов.

«Пресечена деятельность канала ресурсного обеспечения запрещенной в России международной террористической организации», - указали в Центре общественных связей.

Оба выявленных экстремиста взяты под стражу, в их отношении возбуждены уголовные дела.

Ранее сообщалось об успешных действиях ФСБ в Запорожье. Там контрразведчики выявили и задержали мужчину, который хотел устроить теракты в отношении сотрудников администрации этого региона. Он должен был участвовать в их ликвидации.