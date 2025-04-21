ФСБ задержала жителя Крыма за передачу данных о военных объектах СБУ

Житель Симферополя подозревается в передаче информации о военных объектах на территории Крыма Службе безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 275.1 УК РФ (государственная измена).

По данным ФСБ, задержанный сотрудничал с СБУ, собирая и передавая оперативные сведения о российских военных силах. Через мессенджер он получал задания и информировал о местоположении вооружений, включая средства противовоздушной обороны (ПВО).

Отмечается, что сотрудничество с украинскими спецслужбами началось в сентябре 2022 года, когда к нему обратился бывший одноклассник, который и стал давать указания.

Среди конкретных задач, назначенных задержанному, были съемки местности вблизи аэродромов и предоставление информации о расположении военных объектов. В настоящее время житель Крыма дает признательные показания.

Ранее ФСБ сообщила о задержании агента СБУ, планировавшего теракт в Новороссийске.