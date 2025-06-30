В Крыму задержали шпионов за передачу данных СБУ о критической инфраструктуре полуострова

ФСБ задержала двух крымчан, работавших на СБУ

Общество

Фото: [flickr.com]

ФСБ России задержала двух жителей Крыма, подозреваемых в передаче Службе безопасности Украины (СБУ) информации о критической инфраструктуре полуострова. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Местных жителей задержали за сбор и передачу информации о критической инфраструктуре и военной технике ВС РФ. По информации ЦОС, злоумышленники использовали мессенджер Telegram для получения инструкций и отправки фотоматериалов кураторам.

В частности, задержанные осуществляли фото- и видеофиксацию объектов военной и гражданской инфраструктуры с указанием координат и деталей, относящихся к кадровым сотрудникам ВС РФ.

Кроме того, шпионы передали украинским спецслужбам данные о расположении военного объекта в Ялте и комплекса «Панцирь-С».

По данным ФСБ, задержанные дали признательные показания. Следственное управление УФСБ по Республике Крым и Севастополю возбудило уголовные дела по ст. 275 УК РФ (государственная измена). В настоящее время подозреваемые заключены под стражу, им грозит лишение свободы на срок до 20 лет.

Ранее сообщалось, что жительницу Ярославской области арестовали за попытку собрать бомбу для подрыва железной дороги.

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