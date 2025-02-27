Неизвестный бросил гранату у здания правительства Самарской области

Телеграм-канал Mash сообщил , что взрыв гранаты прогремел у здания правительства Самарской области. Неизвестный бросил ручную гранату РГД возле входа, после чего скрылся с места происшествия.

Как сообщает источник, инцидент произошел около 5:40 утра на улице Молодогвардейской. Мужчина прибыл к зданию на автомобиле вместе с сыном, выскочил из машины и метнул гранату с сильным взрывным эффектом. В результате взрыва повреждена тротуарная плитка. Жертв и пострадавших не выявлено.

Злоумышленник был задержан. По предварительной информации, он находился в состоянии алкогольного опьянения. Задержанный утверждает, что граната ему не принадлежит и он ее нашел. Ему может грозить до 20 лет лишения свободы по обвинению в совершении теракта.

СК РФ уже возбудил уголовное дело по факту данного инцидента. Причастными к нему оказались отец и сын, правоохранители проводят с ними следственные действия.

Ранее сообщалось, что около консульства РФ в Марселе произошел мощный взрыв в годовщину СВО.