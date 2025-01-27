ФСИН опровергла информацию о взрыве в здании ростовского СИЗО-1

Пожар вспыхнул в одном из офисов административного комплекса ростовского СИЗО-1, где летом произошел захват заложников. Огонь охватил площадь в 5 кв. м, однако никто не пострадал, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ ФСИН по Ростовской области.

По информации издания, благодаря усилиям пожарной части учреждения и оперативной работе прибывших спасателей возгорание быстро ликвидировали. В результате инцидента жертв и пострадавших не зафиксировано, режим работы учреждения остался прежним.

В ГУ ФСИН опровергли слухи, появившиеся в телеграм-каналах, о том, что в СИЗО произошел взрыв, отметив, что предварительной причиной возгорания стало короткое замыкание электрической проводки.

Ранее телеграм-канал SHOT писал, что в следственном изоляторе №1 Ростова-на-Дону произошел взрыв, после которого начался пожар.