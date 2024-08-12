ФСИН проверит информацию о банкете с шашлыками у заключенных в мордовской колонии

В Сеть попали фотографии посиделок у тех, кто отбывает наказание в одной из колоний Мордовии. На столе видно обилие блюд, в том числе шашлыков, арбузов, пиццы и различных салаты. Теперь руководство Федеральной службы исполнения наказаний возьмется за проверку порядков в данном исправительном учреждении. Об этом сообщили «Известия» .

По имеющимся данным, банкет на территории колонии проходил в июле этого года. ИК-7 является колонией строгого режима, в ней отбывают наказание наркоторговцы, лидеры преступных группировок и все те, кто осужден за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. На фото, которое было сделано в колонии, порядка 40 человек расположились за накрытыми столами, которые просто ломятся от угощений. По распорядку колонии, такие мероприятия невозможно проводить из-за соблюдения распорядка дня. Журналисты заинтересовались этим фактом и отправили запрос во ФСИН.

«В настоящее время в УФСИН России по Республике Мордовия проводится проверка по фактам, представленным в вашем запросе», — указали в ответ правоохранители.

Исправительную колонию № 7 проверят на предмет соблюдения распорядка дня, а также возможности его нарушения.

Ранее появились сообщения, что по итогам захвата в ростовском СИЗО заложников руководство ФСИН уволило четверых сотрудников данного учреждения. Их обвинили в нарушении режима для заключенных и послаблениях для арестантов.