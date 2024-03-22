FT: Америка запретила Украине бить по российским энергообъектам

Соединенные Штаты призвали украинское правительство прекратить наносить удары по энергетическим объектам в РФ. Они опасаются, что иначе мировые цены на нефть могут начать ползти вверх. Об этом сообщила газета Financial Times, сославшись при этом на осведомленные источники.

Ранее ВСУ неоднократно совершали налеты своими беспилотниками на различные топливохранилища и нефтеперерабатывающие заводы в России. Теперь же США попросили Киев прекратить такую практику.

«США призвали Украину прекратить атаки на российскую энергетическую инфраструктуру», - заявили журналисты.

Эту просьбу американцы обосновали тем, что иначе цены на нефть на мировом рынке могут повыситься. Вдобавок, такие удары могут спровоцировать РФ на ответные шаги.

Один из последних ударов, который Украина наносила по российскому энергообъекту – это атака Сызранского нефтеперерабатывающего завода. В результате вспыхнул пожар, тушение которого заняло несколько часов.