FT: Евросоюз выделит миллиарды евро на военные нужды и безопасность

Еврокомиссия может направить €392 млрд из бюджета ЕС на 2021-2027 годы на нужды обороны. Эти средства изначально были предназначены для борьбы с экономическим неравенством, но на данный момент было освоено менее 5% от этой суммы, передает Financial Times.

Скоро Брюссель уведомит государства-члены ЕС о возможности использования этих фондов для поддержки национальной оборонной отрасли и развития военно-транспортной инфраструктуры.

По информации FT, Еврокомиссия не даст разрешение на покупку оружия, но позволит инвестировать в военное производство, а также развивать технологии двойного назначения, включая многофункциональную технику, беспилотные системы и модернизацию военного снаряжения, а также поддерживать проекты по военной мобильности.

Среди получателей средств из фонда сплочения окажутся восточноевропейские страны, особенно Польша и балтийские государства.

В то же время более развитые европейские нации также смогут получить значительные суммы; например, Германия в текущем семилетнем цикле может рассчитывать на €39 млрд.

Ранее сообщалось, что ЕС поставит Украине 1,5 млн снарядов до конца года.