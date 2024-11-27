FT: министра обороны Китая Дун Цзюня заподозрили в коррупции

Министр занял этот пост менее года назад, он был назначен на должность в декабре прошлого года. И вот теперь, по утверждению журналистов, Дун Цзюнь попал в ловушку, которую ему подстроил Си Цзинь Пин. Глава государства инициировал целую серию расследований, касающихся коррупции в Национально-освободительной армии Китая. Среди тех, кто попал в поле зрения правоохранителей, был и глава военного ведомства.

Журналисты не стали приводить никаких конкретных обвинений, которые выдвинуты в отношении министра. Но Дун Цзюнь становится уже третьим подряд министром обороны КНР, против которого возбуждается дело по подозрению в коррупции. Официальные власти Китая пока никак не комментируют это дело.

Ранее сообщалось, что в Новом Уренгое был осужден высокопоставленный полицейский. Он занимал должность начальника отдела по борьбе с коррупцией, но сам был пойман на взятке. За это его отправили на семь лет в колонию строгого режима.