FT: оппозиция в Чехии угрожает поставкам боеприпасов для Украины

В случае прихода к власти в Чехии оппозиционного движения ANO, возглавляемого экс-премьером Андреем Бабишем, Украина рискует потерять доступ к 500 тыс. снарядов, предоставление которых ранее обещала Чехия. Об этом заявил действующий премьер-министр Петр Фиала в беседе с газетой The Financial Times.

Фиала отметил, что Бабиш высказывается против данной инициативы по боеприпасам и в целом против увеличения оборонных расходов, призывая к миру любой ценой.

Он напомнил, что в прошлом году Чехия уже передала Украине около 520 тыс. снарядов калибра 155 мм и намерена осуществить аналогичную поставку в текущем году.

Фиала подчеркнул, что поражение правящей коалиции на парламентских выборах в октябре может поставить под вопрос дальнейшие поставки боеприпасов.

Ранее сообщалось, что из армии Чехии уходят на 40% больше военных на фоне боев на Украине.