С начала СВО из армии Чехии стали массово увольняться военные

Из армии Чехии вот уже третий год массово бегут военные на фоне конфликта на Украине, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на Novinky со ссылкой на слова главы Минобороны Яны Черноховой.

В Генштабе Чехии не смогли объяснить, по какой причине из армии увольняются на 40% больше военных, чем до 2022 года. По мнению Черноховой, причиной является российско-украинский конфликт.

Кроме того, Чехия последовала за общей европейской моделью политики. Недавно президент Петр Павел объявил, что чешские войска отправят на территорию Украины. Об этом заявляли и другие европейские лидеры. В Чехии считают, что смогут обеспечить гарантии безопасности Украине в будущем.

Ранее сообщалось, что британский спецназ привели в готовность для отправки на Украину.