Работники «Мособлпожспаса» спасли пассажира улетевшей в кювет иномарки в Зарайске

Авария произошла в Зарайске. Пострадавший — пассажир иномарки, которая неожиданно свернула с трассы и улетела в кювет. Мужчина получил травмы ног. В салоне в момент дорожно-транспортного происшествия находились водитель и еще два пассажира.

«Специалисты вызволили 33-летнего пассажира из салона и передали пострадавшего сотрудникам скорой помощи для дальнейшей госпитализации. Остальным участникам ДТП медицинская помощь не понадобилась», — рассказал начальник части Иван Постников.

Работники «Мособлпожспаса» не оставили в беде водителя иномарки и вытащили автомобиль из кювета на проезжую часть.

Ранее работники «Мособлпожспаса» помогли пассажирке легковой машины, пострадавшей в ДТП с большегрузом.