Грузовик упал с моста на рельсы и повис у вокзала в Симферополе

В Симферополе грузовой автомобиль упал с моста на железнодорожные пути в районе вокзала, сообщили в ГУ МЧС России по Крыму.

На видео, опубликованных в соцсетях видно, как фура пробила ограждение мостового перехода и застыла в вертикальном положении, нависнув над рельсами.

Спасательные службы оперативно прибыли на место аварии и помогли водителю выбраться из деформированной кабины. Пострадавший был доставлен в больницу для оказания помощи.

На месте работают сотрудники МЧС, ГИБДД, администрации города и представители Крымской железной дороги (КЖД).

Инцидент вызвал задержки в движениях поездов. По подтвержденной информации, два пассажирских состава задержались примерно на час. Южная транспортная прокуратура взяла на контроль соблюдение прав пассажиров.

Для безопасной эвакуации транспортного средства участок железнодорожного полотна в районе вокзала был временно обесточен.

