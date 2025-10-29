Один человек погиб: легковушка врезалась в микроавтобус с детьми в Ставропольском крае

В Минераловодском районе Ставропольского края произошла трагедия. Там легковая машина врезалась в микроавтобус, в итоге ее 40-летний водитель погиб. Об этом сообщила в своем телеграм-канале региональная Госавтоинспекция.

Инцидент произошел в среду, 29 октября, около 14:50 на федеральной трассе «Кавказ». Автомашина «Лада Гранта» на полном ходу въехала в тросовое ограждение, после чего изменила траекторию движения и ударилась в микроавтобус Мерседес, в котором находились 18 детей.

«В результате автоаварии на месте скончался водитель отечественной легковушки, его стаж вождения составляет 17 лет», — указано в микроблоге.

Четверых детей пришлось отправить в медицинское учреждение для обследования и оказания необходимой помощи. Точное количество пострадавших сейчас устанавливается. На месте ДТП работают представители ГАИ, а также следственная группа. Они выясняют все обстоятельства ЧП.

