Фура с отказавшими тормозами протаранила иномарку под Истрой

В Подмосковье произошло серьезное ДТП с участием фуры. Кадры публикуют очевидцы в соцсетях.

По данным «ДТП и ЧП Москва и МО», дорожно-транспортное происшествие случилось на 316-м километре ЦКАД под Истрой.

Водитель большегруза утверждает, что у него отказали тормоза. Как пишет «Московский комсомолец», фура на огромной скорости неслась на колонну стоявших на запрещающий сигнал светофора автомобилей.

В итоге грузовик смял одну из легковых машин, за рулем которой находился пожилой мужчина. Он чудом уцелел.

«Впереди меня это произошло, у фуры отказали тормоза, я думал наглухо, это просто ужас, я думал дедуля (водитель пострадавшей машины. — прим. ред.) уже все. Меня прям за рулем затрясло», — поделился один из очевидцев.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Дмитрове возбудили уголовное дело по факту наезда водителя легковушки на троих детей.