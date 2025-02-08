ГАИ в Москве начала массово изымать электровелосипеды курьеров

Сотрудники ГИБДД начали конфисковывать электровелосипеды, которые используют курьеры в Москве, передает РБК. Информация об этом поступила от Межрегиональной ассоциации курьерских служб (МАКС) и пресс-службы сервисов доставки «Яндекса».

В материале сообщается, что в Москве начались проверки мощности электровелосипедов, используемых курьерами. Особенно активно такие проверки проводятся в северной части города.

«На штрафстоянках с начала этого года скопились сотни изъятых у курьеров электровелосипедов», — говорится в материале.

Отмечается, что инспекторы ГИБДД контролируют скорость передвижения электровелосипедов, которая не должна быть больше 25 км/ч. Кроме того, они следят за мощностью мотора колес электрических транспортных средств.

По словам Александра Митюкова, президента МАКС, в основном конфискуют личные электровелосипеды, поскольку арендованные обычно соответствуют всем необходимым стандартам.

«В случае, если проверяемое транспортное средство является мопедом, требующим прав категории М, и если такого документа нет у курьера, транспортное средство отправляется на экспертизу до выяснения всех обстоятельств», — добавил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что Wildberries запустил онлайн-чаевые для менеджеров ПВЗ и курьеров.