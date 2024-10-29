Он отметил, что на направлении Купянска российские войска смогли занять ряд стратегически важных позиций, что способствовало усилению контроля над несколькими ключевыми участками фронта в этом районе.

Ганчев подчеркнул, что здесь идет «упорная и сложная работа». Он добавил, что противник осознает это, и поэтому оккупационные власти не планируют задерживаться в Купянске.

Ранее сообщалось, что ВС России установили огневой контроль над Купянским районом вдоль Оскола. По информации, российские силы успешно пресекают попытки снабжения украинских передовых частей, установив огневой контроль над основными путями доставки.

Кроме того, глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявлял о поступающих ему многочисленных просьбах жителей освобожденных территорий региона провести референдум о вхождении в состав Российской Федерации.