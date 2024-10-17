Согласно последним сообщениям, российские вооруженные силы значительно усилили свое присутствие в Купянском районе Харьковской области.

Источники в региональной администрации подтверждают, что войска установили эффективный огневой контроль над обширной территорией вдоль реки Оскол. Об этом сообщает РИА Новости.

Представители местных властей отмечают позитивную динамику в развитии ситуации на Купянско-Сватовском направлении. По их словам, российские подразделения демонстрируют заметный прогресс в укреплении своих позиций в этом стратегически важном районе.

Особое внимание уделяется контролю над ключевыми транспортными артериями. Сообщается, что российские силы успешно пресекают попытки снабжения украинских передовых частей, установив огневой контроль над основными путями доставки.

Взятие дороги на Купянск может существенно повлиять на расстановку сил в регионе и дальнейшее развитие конфликта.

Ранее политолог Михайлов пояснил причины важности Купянска для России и Украины.