ГАЗ с гуманитарной помощью сгорел дотла из-за атаки ВСУ

В Шебекинском округе Белгородской области произошло нападение на грузовой автомобиль с гуманитарной помощью из Пермского края. Три дрона ВСУ атаковали ГАЗон с номерами 59 региона, полностью уничтожив транспортное средство. Инцидент подтвердил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Подробности о произошедшем также узнали в URA.RU. Там сообщили, что водителям транспорта удалось спастись чудом — при первом ударе по кабине они успели выпрыгнуть и укрыться в лесополосе. Местные жители пытались помочь потушить пожар и спасти остатки груза, предназначенного для жителей приграничных территорий, но последовавшие удары еще трех дронов довершили разрушение.

Медики диагностировали у пострадавших минно-взрывные травмы, баротравмы и контузии. У одного из водителей врачи извлекли осколок из глаза. Несмотря на тяжелые повреждения, мужчины отказались от госпитализации и будут проходить амбулаторное лечение. Для их возвращения в Пермь уже выехал специальный транспорт.

Ранее сообщалось, что угроза БПЛА объявлена в Ленобласти. Жителей предупредили о возможных проблемах с мобильным интернетом.