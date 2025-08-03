Связь будут глушить в еще одном регионе РФ из-за атак ВСУ
В Ленобласти могут ограничить интернет на фоне угрозы атаки БПЛА
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Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о повышенной угрозе, связанной с возможным появлением беспилотных летательных аппаратов в воздушном пространстве региона. Под особый контроль взяты западные, южные и восточные районы.
В связи с принятыми мерами безопасности жители Ленобласти могут столкнуться со снижением скорости мобильного интернета. Точные сроки восстановления нормальной работы сетей Дрозденко не уточнил, но призвал сохранять спокойствие, а также соблюдать меры предосторожности.
Рекомендуется избегать мест возможного появления БПЛА и оперативно сообщать о подозрительных объектах в экстренные службы.
На данный момент дополнительные силы безопасности задействованы для мониторинга обстановки.
Ранее сообщалось, что над Брянской областью сбили беспилотник.