Связь будут глушить в еще одном регионе РФ из-за атак ВСУ

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о повышенной угрозе, связанной с возможным появлением беспилотных летательных аппаратов в воздушном пространстве региона. Под особый контроль взяты западные, южные и восточные районы.

В связи с принятыми мерами безопасности жители Ленобласти могут столкнуться со снижением скорости мобильного интернета. Точные сроки восстановления нормальной работы сетей Дрозденко не уточнил, но призвал сохранять спокойствие, а также соблюдать меры предосторожности.

Рекомендуется избегать мест возможного появления БПЛА и оперативно сообщать о подозрительных объектах в экстренные службы.

На данный момент дополнительные силы безопасности задействованы для мониторинга обстановки.

Ранее сообщалось, что над Брянской областью сбили беспилотник.