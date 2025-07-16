Газ взорвался в жилом многоквартирном доме под Новосибирском

Взрыв газа произошел в двухэтажном жилом доме в поселке Красный Яр под Новосибирском. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону. Информация об инциденте уточняется.

По данным телеграм-канала Readovka, взрывная волна полностью уничтожила квартиру на втором этаже — разрушены стены здания, а обломки разбросало по окрестностям. Обстоятельства случившегося выясняются, на месте инцидента работают специалисты экстренных служб. Данные о пострадавших также уточняются.

7 июля сообщалось, что в Курске произошел взрыв газа рядом со зданием суда. Инцидент произошел в квартире одного из жильцов. В результате происшествия частично разрушен балкон и выбиты стекла.

Ранее также сообщалось, что в пятиэтажке в городе Ершове Саратовской области прогремел взрыв. Предварительно, там тоже произошла утечка газа, повлекшая взрыв.