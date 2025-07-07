Взрыв прогремел в пятиэтажке в городе Ершове Саратовской области

В городе Ершове Саратовской области в пятиэтажном жилом доме произошел взрыв, сообщил телеграм-канал SHOT.

По информации канала, инцидент произошел в доме, расположенном на улице Космонавтов. SHOT располагает фото с места происшествия: часть крыши и стены выбиты, в некоторых рамах отсутствуют стекла. Прибыли представители экстренных служб. Специалисты начали разбор завалов. Жильцов оперативно эвакуировали.

Согласно предварительной информации, пострадала пенсионерка. Женщина испытала шоковое состояние. Ей потребовалась помощь медиков. Больше информации о пострадавших нет, но разборы завалов продолжаются. Информация может обновляться. Предварительная версия ЧП — взрыв газа. По данным телеграм-канала Baza, произошла утечка бытового газа. Повреждения получили несколько квартир.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в своем телеграм-канале проинформировал, что в результате инцидента никто не погиб. Пострадали три квартиры. Специалисты устраняют возгорание. Начальник управления региональной безопасности Юрий Юрин будет лично контролировать, чтобы для устранения последствий предоставили необходимое количество квалифицированных специалистов.

«В Ершове в многоквартирном доме произошло возгорание с частичным обрушением на этаже. На месте работают все оперативные службы», — написал губернатор Бусаргин.

Ранее сообщалось, что в Риме в результате взрыва на заправке травмы получили 40 человек.