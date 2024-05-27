«Газель» загорелась на шоссе в Подмосковье в результате массового ДТП
Фото: [Управление МЧС России по Московской области]
Маршрутка, две «Газели» и легковушка столкнулись на Ярославском шоссе в Подмосковье, передает пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.
Авария произошла сегодня около полудня. Спасателей вызвали очевидцы. В результате ДТП одна из «Газелей» загорелась.
В дорожно-транспортном происшествии пострадал один человек, уточнили в главке. Там добавили, что в маршрутке не было пассажиров.
Ранее сообщалось, что на штрафстоянке в подмосковных Мытищах загорелись девять автомобилей.