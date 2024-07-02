Один человек погиб и двое пострадали во время крупного пожара в нежилом здании в Подмосковье
Фото: [Управление МЧС России по Московской области]
Один человек погиб и еще двое пострадали в результате пожара в нежилом здании в деревне Павлищево под Можайском, передает пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.
О возгорании сообщили очевидцы. Строение ангарного типа было полностью охвачено огнем. Площадь пожара превысила 1,2 тысячи квадратных метров.
На ликвидацию последствий возгорания спасателям понадобилось почти шесть часов. К тушению привлекали восемнадцать человек и шесть единиц техники.
Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев навестил в больнице пострадавших во время крупного пожара во Фрязино.