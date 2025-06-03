Гендиректор из Тюмени предстанет перед судом за мошенничество

В Новом Уренгое (Ямало-Ненецкий автономный округ) предстанет перед судом генеральный директор тюменской компании, который незаконно получил контракт на миллиард рублей, предоставив фальшивые документы. Об этом 3 июня сообщило следственное управление СК РФ по региону.

По информации следствия, в августе 2023 года глава тюменской организации сфабриковал поддельные документы для участия в конкурсных торгах. Опубликовав сфальсифицированные бумаги на сайте госзакупок, его компания заключила соглашение с Управлением муниципального хозяйства на возведение лыжной базы в Новом Уренгое стоимостью свыше миллиарда рублей.

Следствие собрало необходимые доказательства, подтверждающие виновность обвиняемого, и утвердило обвинительное заключение. Уголовное дело передано в суд для дальнейшего рассмотрения.

В случае доказательства вины руководителю грозит наказание в соответствии с частью 5 статьи 327 УК РФ, предусматривающей ответственность за использование заведомо ложного документа.

Ранее сообщалось, что Волоколамский суд вынес приговор по делу о мошенничестве на 1,5 млн руб.