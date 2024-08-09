Генерал Шамарин признался, что получал взятки от руководства завода «Телта»

Отстраненный от должности генерал-лейтенант Шамарин частично признал свою вину. Вадим Шамарин подтвердил, что получал деньги от руководства завода «Телта», который поставляет устройства спецсвязи для военных. Об этом в пятницу, 9 августа, сообщил о РИА Новости.

«Шамарин частично признал вину в получении 19 миллионов рублей», — отметил адвокат генерала.

Напомним, сторона обвинения утверждает, что генерал-лейтенант виновен в получении взятки размером 36 миллионов рублей от генерального директора завода «Телта» Алексея Высокова и главного бухгалтера компании Елены Гришиной. Деньги были переданы генералу Шамарину для того, чтобы он расширил поставки продукции «Телта».

Несмотря на частичное признание своей вины, Шамарин не согласен с тем, что его правонарушение можно классифицировать как получение взятки в особо крупном размере.

Также суд освободил экс-начальника подразделения Главного управления связи Вооруженных сил генерал-майора Александра Оглоблина. По данным агентства РИА Новости, такие меры были приняты, потому что Оглоблин согласился на дачу показаний по делу Шамарина.

Ранее сообщалось о том, что судимый экс-губернатор Кировской области Белых теперь работает на кондитерской фабрике.