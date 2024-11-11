Генерал Булгаков назвал предъявленное ему обвинение «страшной ошибкой»

Бывший заместитель главы Министерства обороны РФ Дмитрий Булгаков считает страшной ошибкой то обвинение, которое ему предъявило следствие. Такое заявление он сделал во время вынесения решения суда о продлении его содержания в СИЗО. Об этом сообщил ТАСС.

Булгакова обвиняют в мошенничестве в особо крупных размерах. Следователи считают его самого и еще двух фигурантов дела виновными в махинациях с материально-техническим обеспечением армии. В то же время генерал и его сообщники свою вину не признают.

«Предъявленное обвинение — страшная ошибка. Я прошу суд отпустить меня под домашний арест, условия которого обязуюсь соблюдать», — заявил суду бывший замминистра.

В то же время Мосгорсуд признал законным содержание Булгакова под стражей и отклонил все апелляции защитников Булгакова. Отмечается, что рассмотрение апелляции проходило в открытом режиме.

До этого содержание в следственном изоляторе Булгакову продляли в конце сентября. Арест также был продлен и его предполагаемым соучастникам по преступлению, Геннадию Селезневу и Герману Яковлеву.