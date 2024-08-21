Генерал Липовой определил причину внезапного налета более десяти дронов на Московский регион

По словам Героя России, генерал-майора Сергея Липового, украинские войска могли запустить 11 дронов на Подольск с целью атаки подмосковных стратегических объектов. Об этом сообщило NEWS.ru.

Он уточнил, что система ПВО успешно пресекла эту попытку. В целом, если провести анализ атак украинской армии, они идут веером по пограничным регионам, а также по Московской области и столице.

Ранее сообщалось, что аэропорты столичного региона работают штатно после ограничений из-за атаки БПЛА.