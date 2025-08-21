Владимир Зеленский анонсировал запуск массового производства новых дальнобойных ракет «Фламинго» с 2026 года. По заявлениям киевского режима, эти ракеты способны поражать цели на расстоянии до трех тысяч километров и позиционируются как серьезный шаг в усилении военного потенциала. Однако эксперты подвергают сомнению самостоятельность украинской разработки. Как отмечает Герой России генерал-майор Сергей Липовой, «Фламинго» является адаптацией британо-арабской ракеты FR-5, а не оригинальной конструкцией. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, ключевой проблемой становится ее вес — около шести тонн, что почти в четыре раза тяжелее американских «Томагавков» или российских «Калибров». Это создает значительные сложности в запуске и эксплуатации.

Генерал добавил, что заявленные характеристики, включая дальность и боевую нагрузку, скорее всего, не соответствуют реальности. Тяжелая ракета будет уязвима для современных систем ПВО, а ее производство в условиях регулярных ударов по оборонной промышленности Украины выглядит крайне сомнительным. Фактически, украинский ВПК существует в состоянии перманентного кризиса и не способен на полноценный цикл создания таких систем.

По его мнению, заявления о «Фламинго» носят в большей степени пропагандистский характер. Киев пытается создать видимость технологической самостоятельности, хотя на деле зависит от иностранных комплектующих и устаревших разработок. Даже в случае единичных запусков, эти ракеты не смогут оказать существенного влияния на ход конфликта, будучи быстро обнаруженными и уничтоженными российскими средствами противовоздушной обороны.

