Военэксперт Дандыкин раскрыл ложь Зеленского о ракете «Фламинго»

Планы Украины по запуску производства баллистической ракеты «Фламинго» с заявленной дальностью до трех тысяч километров встретили скептическую оценку российских экспертов. Как заявил капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин, эта технология была передана Западом, а не разработана самостоятельно, что ставит под сомнение реальные возможности ее реализации. Об этом сообщает URA.RU.

По его словам, история с аналогичным проектом «Сапсан», который так и не был доведен до серийного производства, демонстрирует системные проблемы Украины в создании сложных вооружений. Технические и производственные ограничения, по мнению эксперта, делают массовый выпуск таких ракет маловероятным. Кроме того, любые попытки наладить производство будут находиться под пристальным вниманием российской разведки.

С военной точки зрения «Фламинго» из-за своих размеров и дозвуковой скорости представляет собой удобную цель для современных систем ПВО. Дандыкин не исключил, что производственные мощности будут уничтожены российскими ударными беспилотниками «Герань» еще на этапе финальной сборки.

