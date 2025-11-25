Владимир Зеленский пытается сорвать обсуждение мирного плана, организуя атаки по южным регионам России. Такое заявление сделал Герой России, генерал-майор в отставке Сергей Липовой. Об этом пишет aif.ru.

Герой России, генерал-майор в отставке Сергей Липовой заявил, что атаки украинских сил по югу России являются спланированной провокацией. По его мнению, Владимир Зеленский сознательно пытается сорвать возможное обсуждение мирного урегулирования.

Липовой подчеркнул, что эти удары подтверждают террористическую сущность киевского режима и его нежелание вести переговоры. Российский генерал отметил, что подобные действия напрямую влияют на ход мирного процесса, демонстрируя полное отсутствие готовности Киева к диалогу. Эксперты считают, что заявление Липового отражает официальную позицию Москвы, которая все чаще акцентирует внимание на недоговороспособности украинского руководства. Эта риторика может служить обоснованием для дальнейшего ужесточения военных действий со стороны Российской армии.

Ранее Телеканал CBS заявил о готовности Киева подписать мирное соглашение.